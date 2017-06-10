Bakan Kaya'dan 'Dünya Yetimler Günü' mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dünyanın neresinde olursa olsun yetim olan çocukların, bütün insanlığa, özelikle de Müslümanlara emanet edildiğini bildirdi.

Bakan Kaya, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, küreselleşme, demokrasi, insan hakları, çağdaşlık gibi büyük ve iddialı kavramların dillerden düşmemesine karşın, dünyanın birçok yerinden mazlum, mağdur ve mahrum insanların çığlıklarının yükseldiğine dikkati çekti.

Adaletin, hakkaniyet ve hukukun, barış ve huzurun küreselleşemediğini bunların yerine savaşların, silahların küreselleştiğini aktaran Kaya, bu acı tablonun en büyük kurbanının masum çocuklar olduğunu kaydetti.

Kaya, mesajında şu görüşlerini paylaştı:

"Milletimizin her bir evladı birbirinden değerli. Hiçbiri yalnız kalmasın, hiçbiri mahsun olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Bakanlık olarak yetimlerimize sunduğumuz hizmetlerde aileyi odak alıyoruz. Aileleri yanında kalma imkanı bulamayan çocukların, akrabaları ya da başka bir aile yanında kalmalarına öncelik veriyoruz. Koruyucu Aile ve evlat edindirme çalışmalarıyla, çocuklarımızın kendilerini seven, koruyan bir aileye sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde bir aile ortamında kalamayan çocuklarımızın bakımını ise Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitelerinde, sıcak bir aile ortamına en yakın şekilde yapıyoruz."

"Yetimler Günü, yetimlerle ilgili hem ülkemizde hem de dünyada bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak için verilen değerli bir çaba. Bu çabayı önemsiyor ve yürekten destekliyorum." ifadelerini kullanan Bakan Kaya, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, İslam Zirvesi, İslam Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı Dönem Başkanı ve 2019'da devralacağı İslam Aile Bakanları Konferansı Dönem Başkanı olarak, öksüz ve yetimler konusunda İslam dünyasında farkındalığı artırmak, bakım, koruma eğitim ve yetiştirme alanında kapasitesini ve tecrübesini kardeş İslam ülkeleriyle paylaşmaya hazırdır. Özellikle, koruyucu aile ve 'Çocuk Evleri' gibi alanlarda sahip olduğumuz tecrübeyi diğer İslam ülkeleriyle paylaşmaya hazırız."