Bakan Kaya'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, bugünkü kazanımlarının da ilerisine geçmiş, çok daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye’yi milletimizle el birliği, gönül birliği ve kader birlikteliği içerisinde inşa edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 94. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun milletçe yaşandığını belirtti.

Bakan Kaya, bu anlamlı günde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri minnetle, rahmetle, şükranla andı.

Cumhuriyet'in ilanının, şanlı tarihteki en önemli dönüm noktalarından birinin, milletin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesi olduğunu aktaran Kaya, Cumhuriyet'in ilanıyla 94 yılda elde edilen kazanımların, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini daha anlamlı kıldığını, millete cesaret ve özgüven aşıladığını kaydetti.

Kaya, hükümet olarak son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki devrim niteliğindeki reformlarla, dünyada hayranlıkla takip edilen mega projelerle, insani yardımlarla dünyanın istikrar, refah, adalet ve vicdan merkezi haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluş ideali olan hedeflere bugün her zamankinden daha yakın olduğunu vurguladı.

Kaya, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA