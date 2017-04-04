Bakan Kaya, üniversitelilerle buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hürriyet ve Adalet Derneği ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Davutpaşa Kampüsü Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlediği "Üniversiteliler Soruyor" toplantısına katılarak, öğrencilerin anayasa değişikliği hakkındaki sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi, dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinden önde kılan en büyük zenginliğinin, genç nüfusu olduğunu belirten Kaya, genç nüfus olmadan bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor, edebiyatta gerçek anlamda ilerleme sağlanamayacağını kaydetti.

"Genç nüfus ülkemiz için, geleceğimiz için çok çok önemli." diyen Kaya, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta elde edilecek her başarının ancak manevi derinlikle anlam kazanacağını vurguladı.

Kaya, bugünün meselelerini analiz ederken tarihi tecrübelerden yararlanmak gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Çok partili siyasi hayata geçtiğimiz 1946 yılından günümüze, Türk siyasi hayatına bakıldığında, ben bugün 65. hükümetin bakanı olarak karşısındayım, yaklaşık 15 ay süren hükümetlerle bu ülke yönetildi. Ortalaması 15 ay ama ömrü çok daha kısa süren, günler süren hükümetler oldu bu ülkede. Bu kısa dönemli hükümetler döneminde ülkemiz bütün kaynaklarını kaybetti. Bizim asıl olarak 15 yıldır bu ülkeye bu kadar büyük hizmetler yapmamızın en büyük, en temel desteği 15 yıl kesintisiz, sürekli, güçlü bir iktidar olmamız. Şimdi de bu güçlü ve tek başına, tek partili iktidarı, güçlü bir sistemle destekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle, yüzde 50 artı bir oy alan cumhurbaşkanının hükümeti kurarak yalnızca hizmeti düşünmesini istiyoruz."

"Meclisin yetkileri yeni sistemle artırılıyor"

Anayasa değişikliği hakkında yalan beyanlarla milletin aklının bulandırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Kaya, "Meclisin yetkileri azaltılıyor, Meclisin gücü tamamen elinden alınıyor, sembolik hale getiriliyor' gibi yalanlar var. Halbuki Meclis tam aksine asıl görevi olan yasamayı, tam anlamıyla bu yeni sistemde yapabilecek. Şu anki sistemde yasaların yüzde 99’u kanun tasarısı olarak hükümetten Meclise sevk edilen tasarıların kanunlaşmasıdır. Biz istiyoruz ki milletvekili yasama konusundaki görevlerini tam anlamıyla icra etsin. Meclisin yetkileri azaltılmıyor, aksine Meclisin yetkileri bu getireceğimiz yeni sistemle artırılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaya, mevcut sistemde cumhurbaşkanının sadece vatana ihanetten yargılanabildiğini hatırlatarak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise tamamen sorgulanabilir, denetlenebilir, Meclisin denetimine açık, yargının denetimine açık bir cumhurbaşkanı ve hükümet olacağını anlattı.

Hem seçilecek cumhurbaşkanı hem de yardımcılarının tamamen sorumlu olacaklarını ve yargı önünde hesap sorulabilir hale geleceğini belirten Kaya, "Şimdiki sistemdekinin aksine çok daha hesap verebilir bir cumhurbaşkanı olacak." dedi.

"Türkiye’nin bölgesinde küresel bir güç olarak daha da büyümesinden korkuyorlar"

Bakan Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine değinerek, genciyle yaşlısıyla bu ülkenin tüm fertlerinin vatanını böldürtmediğini, bayrağını yere düşürmediğini söyledi.

Kaya, 15 Temmuz'da 18-30 yaş arası 71 şehit verildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"15 Temmuz’da en açık şekliyle aslında bu ülkenin gençleri vatanına milletine nasıl sahip çıkacağını, nasıl ülkesine hizmet edeceğini göstermiştir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerine güvenmeyen, bu ülkede hiçbir şey yapamaz diye düşünüyorum. Ayrıca buradan '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi' diyen sayın Kılıçdaroğlu’nu, 15 Temmuz’da TBMM’de bombalar altında kalmış bir milletvekili ve bakan olarak kınıyorum. Ana muhalefetin, hala 15 Temmuz ruhunu anlayamadığını, dün yaptıkları talihsiz açıklamalarla bir kez daha görmüş olduk. '15 Temmuz darbe girişimini kurgulanmış, kontrollü bir darbe girişimidir' sözleri, bu millete şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize yapılmış bir hakarettir."

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un halk oylamasına ilişkin sözlerine tepki gösteren Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili, 'Bu referandumda evet çıkarsa evetçileri İzmir’den denize dökeceğiz' diyor. Bu insanların bu milletin iradesine ne kadar saygısız olduğunu bir kere daha gösteriyor. Yapılan tam anlamıyla büyük bir saygısızlık, büyük bir terbiyesizlik. Ben buradan millet iradesine saygı duymayanların sonunun mutlaka hazin olacağını ifade etmek istiyorum."

Kaya, Avrupa'da terör örgütlerinin bile polis kortejinde "hayır" propagandası yaptığına, Türkiye'nin bakanlarının, milletvekillerinin ise Türkiye ile ilgili bir meselede vatandaşlarıyla buluşmasının engellendiğine işaret ederek, "Türkiye’nin bölgesinde küresel bir güç olarak daha da büyümesinden, yükselmesinden korkuyorlar. Biz bugün Türkiye’yi dünyanın en büyük 16. ekonomisi haline getirdik ama durmadan, yılmadan çalışıyoruz ve diyoruz ki inşallah 2023’te Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içine girecek, hedefimiz bu. Bakın, büyüme rakamları açıklandı. 2016 büyüme rakamlarıyla biz Avrupa’nın tümünü geride bıraktık. G20 üyesi ülkeler arasında Çin’den sonra ikinci en hızlı büyüyen ülkeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem kadınlara hem gençlere yol açan bir Cumhurbaşkanımız var"

Bakan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençleri ve kadınları her alanda desteklediğini, onların karar alma mekanizmalarında daha çok yer bulması için ön açtığını, kendisinin de buna yakından şahit olduğunu anlatarak, "18 yaşında seçilme hakkıyla biz inanıyoruz ki liyakat ve ehliyet sahibi genç kardeşlerimiz ki sayısı 7,5 milyon 18-25 yaş arası bugün seçebilen ama seçilemeyen gençlerimize haklarını teslim etmiş olacağız. Bu 7,5 milyon genç kardeşimin yarısı da kızlarımız, kadınlarımız. Yani inşallah bu yeni yapacağımız değişiklikle siyasette, karar alma mekanizmalarında kadınlarımızın sayısı artacak. Bu vesileyle 16 Nisan’ın hepimiz için, ülkemiz, milletimiz, gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Gençlere hep güvendik bundan sonra da güveneceğiz. Geleceğin güçlü Türkiyesini gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Buradan bütün partilere oy vermiş gençlere seslenmek istiyorum; ister CHP’ye, ister HDP’ye, ister MHP’ye oy vermiş olun-zaten MHP’ye oy vermiş kardeşlerimiz bizimle bu değişiklikte- ama bu meselenin bir istiklal ve istikbal meselesi olduğunu bilelim. Bu, siyaset üstü bir mesele. Lütfen bu yeni getireceğimiz sistem değişikliğine 'evet' diyerek sandıklara gençlerin mührünü vuralım inşallah." ifadelerini kullandı.