Bakan Kaya 'Türkiye'nin Mühendis Kızları'yla buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Limak Vakfı ortaklığıyla yürütülen "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi" kapsamında eğitim alan kızları Bakanlık'ta kabul etti.

Bakan Kaya, projenin mühendislik eğitiminde kız çocuklarının da başarılı olabileceğini anlatmak ve mühendislik okuyan kız çocukların oranını artırmak amaçlı hayata geçirildiğini aktardı.

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühendislik bölümünde okuyan kızlarımıza destek oluyoruz, hem burs veriyoruz hem de onlara mentörlük sağlıyoruz. Yurt dışında staj imkanı sunuyoruz. Mezun oldukları alanlarda çalışma fırsatlarına erişimlerini sağlıyoruz. Türkiye'de tıp, eğitim bilimleri gibi birçok bölümde kız öğrencilerin oranı, erkek öğrencilerin oranını geçti. Bunun için çok mutluyuz. Ama mühendislik, hala kızların geride olduğu bir alan. Mühendislik alanında da kızların oranının yüzde 50'lere ulaşmasını hedefliyoruz. Onun için bu proje gerçekten çok heyecan verici. Örnek olacağına inandığım bir proje."

"Kadınlarımız birbirine güç verecek ve yükselecek"

Kızların her alanda iyi başarılar elde etmelerini istediklerini anlatan Kaya, liselerde mühendislik eğitimi hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Kaya, 7 pilot ilde başlatılan çalışmayı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de belirtti.

2000'li yılların başlarında "Ben çok başarılı bir mühendis, bilim insanı olabilirim" diyerek yola çıktığını aktaran Kaya, bugün Türkiye'de önemli pozisyonlarda, karar alma mekanizmalarında mühendis kızların bulunduğunu vurguladı.

Gelecek dönemde projeye devam edileceğini ifade eden Kaya, "Sizlerin mezun olduğunuz günleri hep birlikte görürüz. Sizler de ilerde mentörler olarak daha fazla kızın bu alanda ilerlemesi için el verirsiniz. El vermek tabirini çok seviyorum. Kadın kadına el verdiği sürece kadınlarımız birbirine güç verecek ve yükselecek." diye konuştu.

Kaynak: AA