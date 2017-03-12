Bakan Kaya, TRT Haber'e konuştu

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin vermeyen ve Hollanda polisinin çirkin tavırlarıyla karşı karşıya kalan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TRT Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin vermeyen Bakan Kaya, TRT Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin vermeyen ve Hollanda polisinin çirkin tavırlarıyla karşı karşıya kalan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TRT Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.