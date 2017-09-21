Bakan Kaya, Suriyeli çocuklarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Astana görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatarak, "İnşallah Suriye'de bir an önce savaş ortamı sona erer. Orada huzur olana kadar biz burada insan onuruna yakışır şekilde Suriyeli misafirlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Suriyeli sığınmacıların kaldığı Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kenti ziyaret eden Kaya, eğitim öğretim hayatını sürdüren çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara hediyeler verdikten sonra kamp görevlileriyle toplantı yapıp brifing alan Kaya, daha sonra bazı ailelere de konuk oldu. Kamptaki çocuklarla yakından ilgilenen Kaya, çocuklarla rabia işareti yaptı.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de 6 yıldır yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmadığını hatırlattı.

Türkiye'nin Suriye'deki mazlumlarına kapılarını açarken, halkının da gönüllerini açtığını ifade eden Kaya, Suriye'den gelen 3,2 milyon kişiye ev sahipliği yapıldığını kaydetti.

Türkiye'de bulunan tüm Suriyeli çocukların okula gidebilmesi için hareket edildiğini anlatan Kaya, "Çocukların yeri okullar. Kendi vatandaşlarımız için nasıl hizmet veriyorsak Suriyeli çocuklar için de tümünün okullu olmasına gayret ediyoruz. Biliyorsunuz savaştan en çok etkilenenler çocuklar ve kadınlar. Suriye'den kaçıp başka ülkelere sığınan 12 milyonun üzerindeki mültecinin yüzde 75'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil. Biz bu anlayışta olan bir milletiz. Çocukların bombaların altında ölmesine izin veremezdik. O yüzden gönlümüzü ve kapımızı açtık." diye konuştu.

Tüm dualarının ve çabalarının Suriye'deki savaşın bir an önce sona ermesi üzerine kurulu olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Tüm dileğimiz savaşın bitmesi. Buradaki misafirlerimizin de ülkelerinde huzur ve barış içerisinde yaşayabilmeleri. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, iç savaşın son bulabilmesi için diplomatik yolları denemekte. Biliyorsunuz Astana görüşmeleri devam ediyor. İnşallah Suriye'de bir an önce savaş ortamı sona erer. Orada huzur olana kadar biz burada insan onuruna yakışır şekilde Suriyeli misafirlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."

Bangladeş'e kamp desteği

Bakan Kaya, geçtiğimiz günlerde Bangladeş'teki Arakanlılarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Arakan'da büyük bir insanlık dramı yaşanırken Bangladeş, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kapılarını açtı. Orada Arakanlıların misafir edildiği kampta, ne yazık ki insan onuruna yakışır bir kamp yok. Biz Türkiye olarak oraya da yardım elimizi uzattık. Türkiye, AFAD ve Kızılay'ı ile oraya yardım götürdük. Orada da insan onuruna yakışır kampların yapılması için çalışmalarımız sürüyor. Bangladeş hükümeti yer gösterdiğinde Arakanlılar için de insan onuruna yakışır bir kampın yapımı için destek vereceğiz. Ama aslolan tüm dünyada barışın ve huzurun tesis edilmesidir."

Avrupa'nın destek sözü

Tüm kadın ve çocukların barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir dünya temenni ettiklerini aktaran Kaya, bu anlamda ellerinden gelen destek ve çabayı göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin insani yardımlar noktasında kişi başına düşen milli gelir oranıyla dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Kaya, "Milletimiz ve devletimiz gerçekten tüm mazlumlara el uzatan anlayışa sahip. Biz burada Suriyeli misafirlerimize de destek vermeye devam edeceğiz. Bu çocukların iyi eğitim alması için çalışacağız. Avrupa Suriyeliler ülkesine gelmesin diye tel örgüler örerken Aylan bebeklerin denizlerde ölmesine müsaade ederken Türkiye, Suriyelilere en güzel şekilde hizmet vermeye devam edecek. Avrupa biliyorsunuz 3 3 milyar avro değerinde destek sözü verdi ama gelmedi. Sadece 800 milyon avro geldi. Ama bu çocukların hepsinin eğitim almaya ihtiyacı var, okula gitmeyen çocuk ne olur bunu Avrupa'nın da düşünmesi gerekir. O yüzden söz verdikleri yardımları bu çocukların eğitim almaları için yerine getirmeleri gerekmekte." şeklinde konuştu. AA