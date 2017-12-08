Bakan Kaya: Savaştan kaçan kadın ve çocuklara güvenli bir liman yok

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hz. Bilal-i Habeşi filmi için 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen galada, Türk ve Suriyeli çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filmi Suriyeli ve Türk çocuklarla izleyeceklerini belirten Kaya, "Filmin galasını burada yapmak istedik. Çok anlamlı bir film. Kilis binlerce Suriyeliyi misafir eden bir ilimiz. Dünden beri buradayız. Kilis, misafirperverliğiyle dünyaya örnek oluyor. Bu çok anlamlı. Özellikle dünyanın birçok ülkesinde sınırlar tellerle örülmüşken, Kilis'in gösterdiği misafirperverlik ibret alınması gereken bir durum." ifadesini kullandı.

Bakan Kaya, Suriyeli sığınmacılara kucak açan Kilislilere teşekkür ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 3,2 milyon misafirimizin yüzde 51'ini çocuklar oluşturuyor. Bu anlamda Suriyeli çocuklarımızın Türk çocuklarımızla birlikte okula gitmelerini, sosyal hayatın içerisinde yer almalarını çok önemsiyoruz. Savaşın, bombanın gölgesinden kaçan mülteci kardeşlerimizi en güzel şekilde misafir edebilmek için ülke ve millet olarak seferber olan bir milletiz. Dünya, bu krizler karşısında sınavı veremedi. Bu Anadolu toprakları, yüz yılardır milyonlarca misafir ağırlamış, bu topraklar aslında insanlığın onurunu korumak adına önemli bir görevi üstlendi. Dünyada savaştan kaçan kadın, çocuk ve kimsesizlere güvenli bir liman olduk. Tüm mazlumlara uzanan bir hükümetiz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi olduğumuz kesin. Bundan sonrada mazlumlara el uzatmaya devam edeceğiz. Çocukların yüzünü güldürmek bizim için önemli. Çocuklar gülerse dünya güler."

Çocuklar eğitimden kopmamalı

Kaya, misafir çocukların eğitim hayatından kopmasını istemediklerini vurgulayarak, bunun için her türlü olanağı sağladıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği fonlarını da kullanarak yaklaşık 178 bin Suriyeliyi eğitim hayatının içerisinde tutmaya çalıştıklarına işaret eden Kaya, salondaki Suriyeli çocuklara şöyle seslendi:

"Ülkenizde huzur ve barış sağlandığında oraya döneceksiniz. Orayı tekrar inşa edeceksiniz. Tüm çocuklar okusun istiyoruz, yüzleri gülsün istiyoruz. Bu animasyon filmini 20 bin evladımız daha izleyecek. Hoşça vakit geçirmenizi diliyorum. Büyük bir emek vererek, yapılmış bir film. İnsanlığa yol gösteren güzide bir film."

Konuşmanın ardından Kaya, 250'si Suriye uyruklu olmak üzere 500 katılımcıyla Hz. Bilal-i Habeşi filmini izledi.

AA