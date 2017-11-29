Bakan Kaya: Okula gidemeyen Suriyeli çocuk varsa bu dünyanın sorunudur

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası İş Birliği Platformuna (UİP) katıldı.

Bu yıl "Geleceğin Tasarımı: Küreselleşmenin Yeni Sınavı" temasıyla düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesi'nin "Mülteciler: İnsani Zorlukları Aşmak" başlıklı oturumunda, konuşma yaptı.

Bakan Kaya, İnsan varlığını ve insani değerleri tehdit eden gelişmelerin sadece mülteciler açısından değil, tüm insanlığın geleceği açısından değerlendirilmesi gerektiğini aktararak, bugünün dünyasının yeni sınavının bu olduğunu söyledi.

Son 50 yılda yaşananların, Filistin, Bosna Hersek, Afganistan, Irak, Sudan, Yemen, Suriye ve Myanmar'da milyonlarca insanı mülteci konumuna getirdiğinin altını çizen Kayan, ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların sayısının Birleşmiş Milletler'in 2016 yılı verilerine göre 22,5 milyona ulaştığını kaydetti.

Bakan Kaya, ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların milliyetlerine göre yapılan sıralamada, Suriye, Afganistan ve Sudan'ın ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Suriyeli çocukların eğitimi

Kaya, Suriyeli kadınlar, yaşlılar, engelliler ve çocukların sosyal hizmetlerden faydalanmalarını da sağladıklarını kaydederek, Suriyeli tüm mültecilerin hastanelerde, acil servislerde ücretsiz olarak sağlık hizmeti alabildiğini, bakanlık olarak dezavantajlı gruplara sosyal hizmet modelleri aracılığıyla hizmet ettiklerini bildirdi.

Bakan Kaya, mülteci sorununun sadece göç alan ülkelerin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu yineleyerek Suriyeli çocukların eğitimi için Avrupa Birliğinin verdiği sözleri yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Fatma Betül Sayan Kaya, “Eğer bugün Türkiye'de okula gidemeyen Suriyeli çocuk varsa bu, dünyanın sorunudur. Burada Avrupa Birliği bize taahhüt ettiği sözleri, 3+3 milyar avro olan sözünü tamamıyla yerine getirmelidir ki burada biz de bu çocuklara okuyabilecekleri okul ortamını sağlayabilelim. Biz yüzde 100'ü okulların içinde, eğitimin içinde yer alsın istiyoruz. Kendi gayretlerimizle çok büyük bir başarı sağladık. Çok yüksek oranda bugün Suriyeli çocuklar eğitim alıyor ama biz istiyoruz ki Suriyeli çocuklarımızın da her biri aynen vatandaşlarımız gibi okula gitsin." dedi.

Kaynak: AA