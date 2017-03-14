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Bakan Kaya, Hollanda'nın skandal tavrını BM'de dünyaya duyuracak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hollanda'da yaşanan diplomatik skandalı yarın BM Genel Kurulu'nda dünyaya duyuracak.

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Bakan Kaya, Hollandanın skandal tavrını BMde dünyaya duyuracak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'da yaşanan diplomatik skandalı yarın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasında uluslararası kamuoyuna anlatacak.

Bakan Kaya, BM Kadının Statüsü Komisyonu 61. oturumu toplantılarına katılmak için bulunduğu New York'ta Hollanda'da maruz kaldığı skandal tavrı ikili görüşmelerle muhataplarına aktarıyor.

Kaya yarın BM Genel Kurulu'nda Kadının Statüsü Komisyonunun 61. oturumu bakanlar toplantısında katılımcılara hitap edecek.

Bir kadın bakan olarak Hollanda'da maruz kaldığı diplomatik skandalı anlatacak Kaya'nın yaşanan insan hakları ihlallerini ikili görüşmeler de dahil tüm diplomatik platformlarda dile getireceği kaydedildi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Bakan Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu.

Başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülen Kaya, bu ülkeden de Türkiye'ye dönmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya, Hollanda'da diplomatik skandal, BM Genel Kurulu, new york
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