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Bakan Kaya, Halepli Bana ile görüştü

Suriye'nin Halep kentindeki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesiyle bugün bakanlıkta Betül Sayan Kaya'nın misafiri oldu.

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Bakan Kaya, Halepli Bana ile görüştü

Bakanlıkta Bana ve ailesini kabul eden Kaya, Bana'nın Suriye'de yaşanan savaşı duyurduğunu belirtti.

Türkiye'de 3 milyon Suriyelinin yaşadığını hatırlatan Kaya, Suriyelilerin insan onuruna yakışır şartlarda yaşamaları için devletin ve Türk milletinin seferberlik halinde gayret gösterdiğini ifade etti.

"Suriye'deki, Halep'teki gibi dramlar yaşanmasın istiyoruz"

Bana'nın Suriyeli çocukların umudu ve sesi olduğunu belirten Kaya, "Çocuklar, insanlar ölmesin, Suriye'deki, Halep'teki gibi dramlar yaşanmasın istiyoruz." dedi.

Kaya, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Etiketler: Suriye rejimi, sosyal medya, rejimden kaçış, betül sayan kaya, bana, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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