Bakan Kaya, gurbetçilerle buluşacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda ve Almanya'da yaşayan Türklerle bir araya gelerek, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması süreci hakkında bilgi verecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kaya, yarın Hollanda'da, 11 Mart Cumartesi ve 12 Mart Pazar günü de Almanya'da yaşayan Türklerle buluşacak.

Hollanda'da halk buluşmalarına katılacak olan Bakan Kaya, Türklere, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması sürecine dair bilgi aktaracak.

Bakan Kaya, hafta sonu ise Almanya'ya geçerek, yine orada yaşayan Türklerle bir araya gelecek.