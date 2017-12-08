Bakan Kaya: Bugüne kadar bu davaya sahip çıktık; bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis Öncüpınar Konteyner Kenti ziyaret ederek, Vali Mehmet Tekinarslan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlk olarak Suriyeli çocukların öğrenim gördüğü sosyal tesisler ve Zeytin Anaokuluna geçen Kaya'yı, öğrenciler Türkçe ve Arapça söyledikleri şarkılarla karşıladı. Çocuklarla bir süre ilgilenen Bakan Kaya, daha sonra mesleki eğitim verilen sosyal tesisleri gezerek kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Bir konteynerde Suriyeli aileye misafir olan Kaya,kendi nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilis'in savaştan kaçan kadınlara ve çocuklara karşı çok güzel bir misafirperverlik örneği sergilendiğini söyledi.

Kaya, bakanlık olarak savaşın ağır şartlarından kaçmış ve o travmayı yaşamış kadınlara ve çocuklara verilen psikososyal destekle yaşanan travmanın en aza indirilebilmesi için hizmet verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki savaşın, travmanın etkilerini yok etmek mümkün değil. Bu çocuklarımız belki yıllarca o travmanın ve acının etkisiyle yaşayacaklar ama biz verdiğimiz desteklerle bu etkiyi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tüm dünya çocuklarının yüzünün gülmesini istiyoruz. Suriyeli çocuklarımızın da okula gitmesini istiyoruz bunun içinde tüm imkanlarını seferber etmiş bir ülkeyiz. Bugün bu kampımızda 12 bin kişi yaşıyor ve bunun 4 bini okula giden çocuklar. Biz bakanlık olarak Türk Kızılayı ve Dünya Gıda Programı ile işbirliği içerisinde kamp dışındaki Suriyelilere yönelik de sosyal uyum yardımı veriyoruz. Tamamen AB fonlarından bir milyonun üzerinde kamp dışındaki Suriyeliye sosyal uyum yardımını ulaştırıyoruz."

80 bin Suriyeli çocuğa yardım

Yapılan girişimler sonucu yaklaşık 80 bin Suriyeli çocuğa eğitim yardımı yapıldığını, bu sayının da artarak devam edeceğini aktaran Bakan Kaya, en büyük isteklerinin Suriye'de yaşanan savaşın bir an önce bitmesi ve mültecilerin güven içerisinde evlerine dönmesi olduğunu söyledi.

Kaya, Suriyelilerin de en büyük temennisinin ülkelerindeki iç karışıklığın bitmesi ve güven içerisinde evlerine dönmek olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:

"Bayramda bir kısmı gittiler o gidenlerin de bir kısmı geri dönmedi. İnşallah orada güvenli ortam oluştukça mülteci kardeşlerimiz de evlerine, vatanlarına dönecekler. Ama onlar vatanlarına dönene kadar biz insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşamaları için destek vermeyi sürdüreceğiz inşallah. AB'nin, bugüne kadar bize vermeyi taahhüt ettiği 6 milyar avroyu en kısa zamanda bürokratik engelleri aşarak vermesi gerekiyor. Çünkü biz istiyoruz ki tüm Suriyeli çocuklar okula gitsin, bunun için de daha fazla desteğe ihtiyacımız var."

Bakan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de yaşanan krizin bir an önce sona ermesi için her türlü diplomatik girişimi yaptığını hatırlattı.

ABD'nin Kudüs kararı

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Kaya, Türkiye olarak atılan bu adımı kınadıklarını ve reddettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olması vesilesiyle konuyu görüşmek üzere çarşamba günü İslam ülkelerinin temsilcileriyle İstanbul'da toplanacağını anımsatan Kaya, "Bu karar hiçbir insani, diplomatik, siyasi zemini olmayan gerçekten BM kararlarına aykırı, uluslararası hukuka aykırı bir karar. Kararı reddediyoruz, kınıyoruz ve bir an önce bu karardan vazgeçilmesini tavsiye ettik. Kudüs, bütün semavi dinler için özel yeri ve statüsü olan uluslararası hukukta da özel statüsü olan bir yer. Bizim ilk kıblemizi de içinde barındıran kutsal saydığımız bir yer." dedi.

Bakan Kaya, Kudüs'ün tüm Müslümanların ortak davası olduğunu, bu konuda TBMM'de siyasi partilerin bir araya gelerek açıklama yaptığını hatırlatarak, bugüne kadar bu davaya sahip çıktıklarını bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA