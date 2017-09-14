  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Bakan Kaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı ile görüştü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Amber Rudd ile makamında bir araya geldi.

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Bakan Kaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı ile görüştü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Amber Rudd ile makamında bir araya geldi.

Kaya ve Rudd'un Bakanlıkta gerçekleşen görüşmesinde, Türkiye-İngiltere ilişkileri, iki ülke arasında sosyal politikalar alanındaki iş birliği imkanları, Myanmar'da yaşanan insani kriz ve Türkiye'nin Suriyeli mülteciler başta olmak üzere insani yardım konularındaki tecrübeleri ele alındı.

Ayrıca görüşmede, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve milletin verdiği demokrasi ve özgürlük mücadelesi de konuşuldu.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, iki ülke heyetlerinin yanı sıra İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore da hazır bulundu.

Etiketler: Fatma Betül Sayan Kaya, birleşik krallık, Amber Rudd
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