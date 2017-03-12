Bakan Kaya başkonsolosluğun bulunduğu bölgeden ayrıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, aracından zorla çıkarılıp başka bir araca bindirilerek, polis eskortu eşliğinde, büyük bir kalabalığın toplandığı bölgeden ayrıldı.

Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alındı. İki araçla Başkonsolosluğun yakınında tutuldukları yerden uzaklaştırılan korumaların Almanya'ya gönderildiği bildirildi.

Daha sonra Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, Kaya'nın direnmesi üzerine vinçli çekici getirip, aracı zorla çekme girişiminde bulundu. Bunun üzerine araba kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla olay yerinden götürüldü.

Yaklaşık 5 saat boyunca Başkonsolosluk civarında toplanan binlerce kişi ile buluşmayı bekleyen Kaya'nın Almanya'ya polis eskortu eşliğinde götürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önündeki protestolar devam ediyor. Polis, göstericileri zaman zaman müdahale ederek uzaklaştırmaya çalışıyor.

Hollanda yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da yaşayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Engellemeleri kınayan Dışişleri Bakanlığı, halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Bu arada, Bakan Sayan'ın aracının Rotterdam kentinde polis tarafından tutulmasına tepki gösteren Türk vatandaşları, Hollanda polisi tarafından güç kullanılarak dağılmaya zorlanmıştı. Engellemelere tepkiler devam ederken, Hollanda'nın Ankara ve İstanbul'daki diplomatik temsilcileri önünde toplanan çok sayıda vatandaş durumu protesto ediyor.