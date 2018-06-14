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Bakan Kaya: AK Parti Milletvekili Yıldız'ın 4 ağabeyi yaralı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya,"Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı aradım, başsağlığı diledim. Kardeşini kaybettiği ve 4 ağabeyinin yaralı olduğu bilgisini verdi" dedi.

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Bakan Kaya: AK Parti Milletvekili Yıldızın 4 ağabeyi yaralı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya değinen Kaya, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı aradığını ve başsağlığı dilediğini belirterek, "Kardeşini kaybettiği ve 4 ağabeyinin yaralı olduğu bilgisini verdi. İkisi ağır yaralıymış. Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya, şanlıurfa, Suruç
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