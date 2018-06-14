Bakan Kaya: AK Parti Milletvekili Yıldız'ın 4 ağabeyi yaralı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya değinen Kaya, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı aradığını ve başsağlığı dilediğini belirterek, "Kardeşini kaybettiği ve 4 ağabeyinin yaralı olduğu bilgisini verdi. İkisi ağır yaralıymış. Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA