Bakan Kaya: Afrin'de kadınlar ve çocuklar, aileleriyle barış içinde yaşayacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Kahraman Mehmetçik'imiz Afrin'e bayrağımızı dikti. Allah onlardan razı olsun. Hem sınır güvenliğimizi sağlamış oldu. Hem de mazlum ve masum insanların ülkelerine huzur içinde dönebilecekleri, barış içinde yaşayabilecekleri bir Afrin'i inşa edeceğiz inşallah. Orada terör örgütünün baskılarından ve zulmünden kaçan kadınlar ve çocuklar, aileleriyle birlikte inşallah barış içinde yaşayacaklar. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Biz bin yıldır bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşıyoruz. İnşallah o bölgeye de barış ve huzur götürüyoruz." dedi.

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi, Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Kaya, kongrenin hayırlı olmasını ve bugün bayrağı devralacak ekibe başarılar dileyerek, 2019 seçimlerinde Sultanbeyli'nin destan yazacağından emin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin giderek geliştiğine dikkati çeken Kaya, "2017 yılı Dünya Bankası Raporuna göre yoksulluğu son 10 yılda en fazla azaltan ülke Türkiye oldu. İnşallah önümüzdeki dönem milletimize daha fazla çalışarak çok daha fazla gayretli hizmet edeceğimizin de sözünü veriyoruz. İnşallah 2019'a girerken tüm milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kaya, AK Parti teşkilat üyelerinin gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğini ve 2019 seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2019'da gençler ilk defa parlamentoda tüm meclislerde seçilme hakkını elde ettiniz. Gençlerimizin gücüne inanıyoruz ve gençlere güveniyoruz. Bizim gücümüz gençler ve kadınlarla birlikte siyaset yapan bir parti olmaktan geliyor. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü. Çanakkale başta olmak üzere bu kutsal bildiğimiz değerler uğruna, vatan topraklarımız uğruna şehit düşen, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aynı 15 Temmuz gecesi de Çanakkale ruhuyla sokaklara çıkan milyonlarca insanımız vardı. 15 Temmuz'da 15 yaşında tankların üzerine yürüyerek şehadete koşan kardeşlerimiz oldu. Mekanları cennet olsun."

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün kahraman Mehmetçik'imiz Afrin'e bayrağımızı dikti. Allah onlardan razı olsun. Hem sınır güvenliğimizi sağlamış oldu. Hem de mazlum ve masum insanların ülkelerine huzur içinde dönebilecekleri barış içinde yaşayabilecekleri bir Afrin'i inşa edeceğiz inşallah. Orada terör örgütünün baskılarından ve zulmünden kaçan kadınlar ve çocuklar, aileleriyle birlikte inşallah barış içinde yaşayacaklar. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Biz bin yıldır bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşıyoruz. İnşallah o bölgeye de barış ve huzur götürüyoruz. Burada yaşayan 4 milyon mülteciye Ensar yoluyla Türkiye sahip çıktı. Burada yaşayan kardeşlerimiz de bir an önce vatanlarına dönmek için gün sayıyorlar. İnşallah bu vesileyle onlara da orada huzur dolu günler diliyorum."

"Afrin'de gurur verici tablo"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sevgi ve saygılarını getirdiğini söyledi. Yazıcı, AK Parti'nin sadece Türkiye'de değil dünya siyasetinde en güçlü teşkilatına sahip bir parti olduğunu belirtti.

AK Parti'nin gücünün teşkilatlar olduğunu vurgulayan Yazıcı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugünkü Türkiye'nin kazanımlarıyla 2002 yılı Türkiye'sinin öncesini kıyasladığımızda bu muazzam değişim ve dönüşümde her AK Partilinin emeği vardır. Bunu asla unutmayız. Bu nedenle 'AK Parti bizim siyasi ailemizdir' diyoruz. Neden aileye benzetiyoruz çünkü insan ilişkileri önemlidir. Birlikte hedeflere odaklanarak iş yaparken, aile bireylerine nasıl davranıyorsak, birbirimize de öyle davranıyoruz. Teşkilatın en kıymetli özelliği de teşkilat mensuplarının birlik ve bütünlüğüdür."

Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü olduğunu ve şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını ifade eden Yazıcı, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devleti, bu devletin silahlı kuvvetlerinin Cumhurbaşkanı ve başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 58 gün önce başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda Afrin'de, gurur verici bir tablo yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA