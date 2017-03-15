Bakan Kaya ABD'de partilileriyle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, New Jersey eyaletinin Paterson kentinde AK Parti ABD Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Kaya, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Paterson'da etkinliğin gerçekleştirildiği salona girerken coşkulu tezahüratla karşılandı.

Bakan Kaya'ya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan eşlik etti.

Programın başlangıcında AK Parti ABD Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Ali Yıldız, Amerika'daki referandum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Giriş hitabının ardından program basına kapalı devam etti.

Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Paterson'daki programa partililer yoğun ilgi gösterdi.

BM'de yaşadıklarını anlatacak

Kaya bugün BM Genel Kurulu'nda Kadının Statüsü Komisyonunun 61. oturumu bakanlar toplantısında katılımcılara hitap edecek.

Bir kadın bakan olarak Hollanda'da maruz kaldığı diplomatik skandalı anlatacak Kaya'nın, yaşanan insan hakları ihlallerini ikili görüşmeler de dahil tüm diplomatik platformlarda dile getireceği kaydedildi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Bakan Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu.

Başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülen Kaya, bu ülkeden de Türkiye'ye dönmüştü. AA