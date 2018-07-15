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Bakan Kasapoğlu'ndan Orhan Okulu'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu'yu kutladı.

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Bakan Kasapoğlundan Orhan Okuluya tebrik

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşini Orhan Okulu kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, final güreşinde altın kemeri kazanan Okulu'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin en önemli spor müsabakalarından 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu'yu gönülden kutluyorum. Bu vesileyle ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretiyle ter döken tüm sporcularımıza ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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