Bakan Kasapoğlu’ndan İbrahim Tunç için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Erzurum’da kampta bulunduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç için taziye dileklerini paylaştı.

Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun taziye mesajı şöyle:

"Erzurum’da kampta bulunduğu sırada hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı antrenörü İbrahim Tunç’un vefatını büyük bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna değerli katkılar sağlayan İbrahim Tunç’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: İHA