  • 22 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.792
    EURO 5.613
  • BIST 94082.34
    ALTIN 189.553
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Kasapoğlu’ndan İbrahim Tunç için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan İbrahim Tunç için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, vefat eden Atletizm Milli Takımı antrenörü İbrahim Tunç için taziye mesajı yayımladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Kasapoğlundan İbrahim Tunç için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Erzurum’da kampta bulunduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç için taziye dileklerini paylaştı.

Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun taziye mesajı şöyle:

"Erzurum’da kampta bulunduğu sırada hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı antrenörü İbrahim Tunç’un vefatını büyük bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna değerli katkılar sağlayan İbrahim Tunç’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER