  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.609
    EURO 4.111
  • BIST 101014.25
    ALTIN 140.321
Buradasınız : » » Bakan Işık'tan sünnet olan şehit çocuklarına ziyaret

Bakan Işık'tan sünnet olan şehit çocuklarına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Işık, sünnet töreni için makam aracını tahsis ettiği şehit çocukları 6 yaşındaki Bekir Bora ve 4 yaşındaki Berk Buğra'yı ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Işıktan sünnet olan şehit çocuklarına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eğitim helikopterinin Kartepe'de düşmesi sonucu şehit olan DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt'ün çocukları Bekir Bora (6) ve Berk Buğra'nın (4) evine konuk oldu.

Bakan Işık, eşi Nigar Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp ile şehidin Gölcük ilçesi İpek Yolu Mahallesi'ndeki evine geldi.

Işık ve beraberindekileri, apartman önünde şehidin eşi Eda Nur Öğüt ve yakınları karşıladı.

Şehit çocukları Bekir Bora ve Berk Buğra ile yakından ilgilenen Bakan Işık, çocukların sünnet töreni için tahsis ettiği makam aracıyla kent merkezinde tur atarken çekilen görüntülerini cep telefonundan izledi.

Şehidin çocuklarına oyuncak araba ve çeşitli hediyeler veren Işık, şehidin eşiyle de bir süre sohbet etti.

Bakan Işık, evden ayrılırken vatandaşlarla selamlaştı.

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sünnet olan şehit çocukları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER