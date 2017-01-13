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Buradasınız : » » Bakan Işık'tan 'sakıncalı piyade' açıklaması

Bakan Işık'tan 'sakıncalı piyade' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Işık, FETÖ'den ihraç edilen polislerle ilgili, "Bunların askerlik yapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet" dedi.

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Bakan Işıktan sakıncalı piyade açıklaması

Milli Savunma Bakanı Işık, FETÖ'den ihraç edilen polislerle ilgili, "Bunların askerlik yapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet" dedi.

Bakanı Işık, "FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet. Öncelikle sayı olarak şu anda emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor. Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

"Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar"

"Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak" sorusununda önemli olduğunu aktaran Bakan Işık, "Son derece önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var. Yani kamuoyunun eskiden 'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler." diye konuştu.

Türkiye-Rusya arasındaki Suriye mutabakatı

Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye mutabakatına ilişkin Bakan Işık, "Şu anda Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat koordinasyon içeriyor, bu koordinasyon çerçevesinde Suriye'de, Türkiye ile rejimin veya Rusya'nın hava unsurlarının karşı karşıya gelmemesi için gerekli koordinasyon sağlandı." dedi. 

Etiketler: sakıncalı piyade, ihraç edilen polislerin askerliği, fikri ışık, fetöden ihraç edilen polisler
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