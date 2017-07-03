Bakan Işık'tan Kocaeli ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır'dan Kocaeli Valiliğine atanan Aksoy'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Bakan Işık, Kocaeli'de yaşamanın ayrıcalık olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin coğrafi konumu, doğal güzellikleri, ekonomisi ve sosyal dokusuyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en müstesna şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Bakan Işık, Kocaeli'ye hizmet etmenin de ayrı bir bahtiyarlık taşıdığını söyledi.

"Böyle bir şehirde kesinlikle atalet mümkün olmaz"

Bakan Işık, hiçbir hükümetin Kocaeli'ye sıradan bir vali atamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu şehre atanan tüm valilerimiz, gerçekten bilgisiyle, birikimiyle, liyakatıyla ve tecrübesiyle hep öne çıkmış, herkesin takdir ettiği isimler oldu. Özellikle AK Parti iktidarı döneminde de bu gelenek devam etti. Şehrimize birçok vali geldi, şehrimize hizmet etti. Bunların her birine şükran borcumuz var, teşekkür borcumuz var. Hüseyin Aksoy bey de şu anda görevde en uzun süre ve kesintisiz valilik yapan arkadaşımız. Bu açıdan da şu anda görevdeki en tecrübeli valiyle bundan sonra çalışacağız. Bunun şehrimiz açısından da bir şans olduğunu değerlendiriyorum, şehrimize çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum."

Kocaeli'nin çok dinamik bir şehir olduğuna ve her yıl nüfusuna yaklaşık 40 bin kişinin katıldığına dikkati çeken Işık, "Böyle bir şehirde kesinlikle atalet mümkün olmaz. Böyle bir atalete şehir düşerse bu, şehrin geri gitmesi anlamına gelir. Bunun için de hem dinamizm hem tecrübenin aynı anda bulunması çok önemli. Hüseyin beyde hem dinamizm hem de tecrübe aynı anda bulunuyor. Bu açından ben gerçekten çok isabetli bir tayin olduğunu, atama olduğunu düşünüyorum. Daha önce görev yaptığı illerdeki bıraktığı izlenimler de şehrimize inşallah çok güzel bir görev süresi geçireceğini ortaya koyuyor. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Eski Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun da Diyarbakır'da göreve başladığını hatırlatan Bakan Işık, Güzeloğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Işık, Vali Güzeloğlu'na Kocaeli'de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Yaklaşık 3 yıllık görev süresinde son derece başarılı hizmetler yaptı. Son derece önemli ve güzel hizmetlere imza attı. Şehirle son derece iyi bütünleşti ve gerçekten ardından çok güzel ifadelerle ayrıldı. Hasan Basri beye de Diyarbakır gibi zor bir ilde yapacağı görevde Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Şehir adına kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizi en çok mutlu eden bu şehre yapılan hizmettir"

Kocaeli'nin en önemli özelliklerden birinin de uyumlu bir kent olması olduğunu aktaran Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a hamdolsun artık siyasetin de bir uyumu var. Gerek iktidar partisinin kendi içinde gerekse diğer siyasi partilerle, iktidar-muhalefet arasındaki seviyeli rekabet açısından, gerekse kamu idaresiyle kent arasında ve siyaset arasında son derece güzel bir uyum var. Bazıları her güzellikten rahatsız olduğu gibi bundan da rahatsız oluyor. Ama şunu çok net olarak ifade edelim ki biz bundan çok memnunuz. Siyasetin düzeyli yapılması, siyasi partilerin birbirlerine karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olması, icraatlara yönelik eleştiri yaparken insanların kişiliğine yönelik konularda daha dikkatli ve özenli olması ve zaman zaman bir araya gelip, kentin sorunlarını görüşüyor olması..

Bu şehir açısından gerçekten büyük bir kazanım. Bunun inşallah bu dönemde de sayın Valimizin de özellikle gayretleriyle daha da artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu şehrin ve bu ülkenin hizmetinde olan insanlar olarak, bizi en çok mutlu eden bu şehre yapılan hizmettir. Bu şehir insanına yapılan hizmettir. Bunu da 'en iyi nasıl yaparız' konusunda, şehrin tüm dinamikleriyle el ele gönül gönüle birlikte çalışmayı devam edeceğiz."

Vali Aksoy da Bakan Işık'a hayırlı olsun ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

"Kocaeli'nin, Türkiye'nin en önemli illerinin başında geldiğini ve burada görev yapmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Vali Aksoy, "Burada sizlerin de destekleriyle Kocaeli'de yapılan çalışmaları daha iyi bir noktaya taşımak adına büyük bir gayretle çalışacağız. Kentin bütün dinamikleriyle bu çalışmayı önümüzdeki süreçte ortaya koymaya gayret göstereceğiz. Kocaeli, önemli bir sanayi şehri, Türkiye'nin sanayisinin başkenti diyebileceğimiz bir konumda. Mevcut sanayinin daha da iyi noktaya taşınması, eğitim, sağlık, kültür ve turizmde birçok alanda yeni çalışmaların ortaya konulması bakımından gayret içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.