Bakan Işık'tan 'bedelli askerlik' açıklaması

Türkiye'nin değişmez gündem maddelerinden biri de bedelli askerlik.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bir kez daha bedelli askerlik bekleyenleri, üzecek bir açıklama yaptı.

"Kısa ve orta vadede bedelli askerlik gündemimizde yok" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Habertürk canlı yayınında bedelli askerlikle ilgili konuştu.

Yakın ve orta vadede neden bedelli beklenmemesi gerektiğinin gerekçesini açıklayan Işık, “Bir tarafta canlarını hiçe sayarak vatani görevlerini yapan askerlerimiz varken bizim bedelliyi konuşmamız hiç doğru değil, Milli Savunma Bakanı olarak buradaki tavrım net.” dedi.

Ancak yine de kapıyı tam olarak kapatmayan Fikri Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama şartlar değişirse ona bir şey diyemem. Arz talep dengesinde diyelim ki atıyorum x sayıda her yıl askere ihtiyacımız var ama her yıl yükümlü olması gereken sayı bundan daha fazlaysa o zaman bedelli düşünülebilir.”

