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Bakan Işık: Sorumluları gereken cezaya çarptırılmalı

Norveç'teki NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Işık,olayın sorumlularının gereken cezaya en ağır şekilde çarptırılmalarının gerektiğini söyledi.

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Bakan Işık: Sorumluları gereken cezaya çarptırılmalı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nde katıldığı bir toplantıda, NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili konuştu.

Işık, "Üyesi olduğumuz ittifakta böyle bir tavrın ortaya konulması kesinlikle kabul edilemez" dedi. 

İki gün önce NATO ile ilgili bir rezalet yaşandığını söyleyen Fikri Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir düşman güç olarak simülasyonla yapılan tatbikatta hedefe koydular. Şimdi üyesi olduğumuz ittifakta böyle bir tavrın ortaya konulması kesinlikle kabul edilemez. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kesinlikle kabul edemeyeceği bir davranıştır. Evet, resmen özür dilenmiştir. Ama bu anlayışın kesinlikle ve kesinlikle çok ciddi sorgulanması, NATO bünyesinde buna sebebiyet veren her kimse onun bir an önce tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarılması mutlaka gereklidir. Sorumluların gereken cezaya en ağır şekilde çarptırılmaları bizim açımızdan son derece önemlidir."

TRT HABER
 

Etiketler: fikri ışık, nato tatbikatındaki skandal
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