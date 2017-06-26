Bakan Işık, öğrencinin çay davetini kırmadı

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, burada kendisini evlerine çay içmeye çağıran 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Nisa Nur İlhan'ın davetine olumlu karşılık verdi.

Makam aracıyla Nisa Nur'un Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki evine giden Bakan Işık, burada aile üyeleriyle sohbet ederek, çay içti.

Nisa Nur'un 2006 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden babası Celal İlhan'ın çocukluk arkadaşı olan AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ı arayan Işık, Çakır'a ailenin selamlarını iletti.

Işık, ziyarette aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren ziyarette Bakan Işık'a, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba eşlik etti.

Nisa Nur'un ağabeyi Mücahit İlhan, Bakan Işık'ın ziyaretinden dolayı gururlandıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, kardeşinin ziyarette, büyüyünce doktor olma sözü verdiğini söyledi.