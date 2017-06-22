Bakan Işık, askeri birliklerde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmir'de askeri liselerde incelemelerde bulundu, Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere eğitilen askeri öğrencilerle bir araya geldi.

Işık, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakla geldiği Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve öteki ilgililer tarafından karşılandı.

Işık, beraberinde Oramiral Bostanoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Cougar tipi askeri helikopterle buradan Güney Deniz Saha Komutanlığına geçti.

Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu tarafından karşılanan Işık, tören kıtasını selamladıktan sonra anı defterini imzaladı.

Işık, Koramiral Uşaklıoğlu'ndan brifing aldıktan ve birlikte incelemelerde bulunduktan sonra Menteş'teki Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Askeri Tatbikat Atış Bölge Birlik Komutalığına geçti.

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Recep'in karşıladığı Işık, birlikte askeri öğrencilerin eğitim aldığı alanları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Burada, Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere eğitilen askeri öğrencilere hitap eden Bakan Işık, subay adaylarının 11 haftalık eğitimin ardından 9 haftalık uygulama eğitimi için Menteş'e geldiğini belirtti.

Işık, subay adaylarının buradaki eğitimlerini de başarıyla tamamladıktan sonra teğmen yıldızını takmaya hak kazanacaklarını belirterek, "Askerlik bizim açımızdan sadece bir meslek değil. Askerlik bizim açımızdan bir yaşam biçimi." diye konuştu.

Askeri öğrencilere başarı dileklerini ileten Işık, şunları kaydetti:

"Sizler Özel Kuvvetlerde görev alacaksınız, Özel Kuvvetlerin subayları olarak pek çok kritik görevde bulunacak, faaliyet icra edeceksiniz. Dünyada asimetrik harbin gittikçe yaygınlaştığı, terörle mücadelede özellikle özel kuvvetlerin daha fazla görev aldığı, önümüzdeki süreçte özel kuvvetlere daha fazla ihtiyaç duyulduğu dönemde Özel Kuvvetlere katılmış olacaksınız. Her birinize başarılar diliyorum. Sizlerin göstereceğiniz başarı aslında Türk ordusunun da başarısı olacak. Bu noktada ne kadar iyi eğitim alırsanız, özellikle uygulamalı eğitiminizi ne kadar iyi tamamlarsanız Türk Silahlı Kuvvetleri de sizden o kadar istifade etmiş olacak. Sizlerin başarısı Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü anlamına gelecek."

Konuşmasının ardından öğrencilerin Ramazan bayramını kutlayan Fikri Işık, birlikten ayrıldı.