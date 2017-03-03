Bakan Işık: ABD verdiği sözü tutmalıdır

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir'de Salih Tozan Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Işık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 15 yılda attığı adımlarla kendi demokrasisini, ekonomisini, ordusunu ve savunmasını güçlendirdiğini söyledi.

Demokrasilerde halka umut vermenin önemine vurgu yapan Işık, "Her şeye hayır diyen bir konumda bulunmanın ne ülkeye ne demokrasiye ne de CHP'ye bir faydası olur. Bu sistemin sürdürülemez olduğunu en iyi bilenlerden birisi eminim ki Kılıçdaroğlu'dur. Çünkü bürokrasiden geliyor. Buna rağmen hem alternatif getirme hem öneriye hayır de, bunun anlaşılabilir bir tarafı yok." ifadelerini kullandı.

"İki kaptan gemiyi batırır"

Işık, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesinden yana olduklarını dile getirerek, "Bir gövdede iki başın bulunması bir gemide iki kaptanın olmasıdır. Denizcilerin çok güzel bir sözü vardır. İki kaptan gemiyi batırır. Bir gemide iki kaptan olursa o gemi muhakkak batar. Esas olan görev, yetki ve sorumlulukları net olarak tanımlanmış, tek başlı bir yapıdır. Parlamenter sistem kötüdür anlayışında değiliz. Biz önerdiğimiz sistemin Türkiye için daha doğru bir sistem olduğuna inanıyoruz ama parlamenter sistemi savunanları da 'Siz yanlış yoldasınız' diye eleştirmiyoruz. Ancak parlamenter sistemin ruhuna uygun öneri de yok." şeklinde konuştu.

"Türk halkı otoriter yönetimlere kesinlikle prim vermez"

Bakan Işık, "Bu ülkede diktatörler hiçbir zaman sandıktan çıkamadı. Türk halkı otoriter yönetimlere kesinlikle prim vermez. Halkına güvenmezsen o zaman bu korkuları pompalarsın." dedi.

"Hani Türk ordusu zayıflamıştı? Türkiye ordusu çok kıymetli subaylarını kaybetmiş. Hainin kaybından üzülen bizden değildir. Bu millet güçlü bir millettir. Bu hainlerin içimizden defolup gitmesi bizi nasıl zaafa uğratır? Aksine daha güçlüyüz." ifadelerini kullanarak konuşmasında şunları kaydetti:

"Birileri Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasetin içine çekmeye çalışıyor. Birileri ısrarla Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden polemik yapmaya çalışıyor. Başka bir ülkemiz de yok, başka bir ordumuz da yok. Onun için bu çabalar beyhude çabalardır."

"PYD'nin Münbiç'teki varlığına tahammül edemeyiz"

Bakan Işık, "PYD'nin kesinlikle Münbiç'teki varlığına tahammül edemeyiz." diyerek, "Amerika Birleşik Devletleri bu noktada verdiği sözü tutmalıdır. PYD'nin bir koridor oluşturup bir alan kendisine egemenlik alanı oluşturmasına Türkiye asla ve asla izin veremez ve vermeyecek." şeklinde konuştu.

Işık, "Hiç lafı eğip bükmenin gereği yok bölgenin geleceğinde Türkiye'nin milli birliğine ve beraberliğine ulusal çıkarlarına yönelik her tehdide Türkiye'nin cevap verme hakkı da gücü de var." dedi.