  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Işık, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi.

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Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşmesi başladı.

Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gelişinin ardından The Hotel Brussels'da ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel konular, terörle mücadele ve ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.

Yarın NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Işık, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska-Jankovska, Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile de ikili görüşmeler yapacak.

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Belçika, brüksel, ABD Savunma Bakanı James Mattis, nato savunma bakanları toplantısı
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