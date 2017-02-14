Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

NATO Karargahında NATO Daimi Temsilciliğinden brifing alacak Işık, ilk olarak İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores Cospedal Garcia ile görüşecek. Sonrasında, İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti ile bir araya gelecek Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacak ve toplantı kapsamında çekilecek "aile fotoğrafı"nda yer alacak. Bakan Işık, ardından İngiltere Savunma Bakanı Micheal Fallon ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katılmasının ardından Işık, önce Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, sonra ABD'de savunma bakanlığı görevine getirilen James Mattis ile bir araya gelecek. Fikri Işık, akşam NATO Karargahı'ndaki çalışma yemeğinde yer alacak.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın perşembe günü yapılacak üçüncü oturumuna katıldıktan sonra, Bakan Işık, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile görüşecek. Işık, NATO Gürcistan Komisyonu ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu savunma bakanları toplantılarına da katılacak.