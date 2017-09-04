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Buradasınız : » » Bakan Gül'den özel harekat polisine bayram ziyareti

Bakan Gül'den özel harekat polisine bayram ziyareti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kurban Bayramı vesilesi ile ziyaret ettiği Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde özel harekatçılarla bayramlaştı.

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Bakan Gülden özel harekat polisine bayram ziyareti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kurban Bayramı vesilesi ile ziyaret ettiği Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde özel harekatçılarla bayramlaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Söğütözü hizmet binasına gelen Bakan Gül'ü, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er ve diğer yetkililer karşıladı.

Özel harekatçılarla bir süre sohbet eden Gül, şubeyi gezdi ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'daki çatışma noktalarından çekilen fotoğrafları inceledi. Bakan Gül, daha sonra Şehitler Köşesine geçerek dua etti.

Özel Harekat Şubesinin defterini de imzalayan Bakan Gül'e, ziyareti anısına özel harekat amblemli bir kılıç hediye edildi.

Etiketler: Özel harekatçılar, adalet bakanı, abdulhamit gül
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