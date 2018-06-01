Bakan Gül: Gereken dersi vermeden açıklamalar yapmak boştur

Anayasa Mahkemesi, CHP seçim ittifakını da içeren yasada bazı maddelerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Maddeleri esastan görüşen yüksek mahkeme oy çokluğuyla iptal isteminin reddine karar verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teydi, cuma namazının ardından CHP'nin başvurusunu eleştirdi.

"Tam da seçime giderken iptal başvurusu bizi şaşırtmadı"

Abdulhamit Gül, iptal için başvurulan maddenin TBMM’de kabul edilen bir kanun olduğunu ve ülkenin seçime gittiğini anımsattı.

"Seçimin daha demokratik ortamda yapılması için alınan tedbirleri seçime, demokrasinin daha iyi yansımasına yönelik alınan tedbirleri çıkar, kanunları Anayasa Mahkemesine götür. Bu bizi şaşırtmadı ama tam da seçime giderken böyle bir iptal başvurusu, böyle birtakım farklı neticelere de sebebiyet verebilirdi. Çünkü ona göre seçimler kurgulanmış, ona göre tedbirler alınmış. Bu, seçimi farklı tarihlere de belki götürebilirdi."

"Seçimler daha güvenli yapılacak"

Anayasa Mahkemesi kararıyla "24 Haziran seçimleri ertelenecek mi" tartışmalarına da son noktayı koydu. Bakan Gül "Demokrasiden kaçılmaz." dedi ve ekledi:

"Nitekim bir CHP yetkilisi, 'iptali değil ama ertelenebilir' diye bir ifade kullandı. Böyle bir şeyi de götüren CHP’nin kendisi. CHP yine milletten kaçmaya, milletin iradesiyle çıkan kanunu yine Anayasa Mahkemesine götürme konusunda bir çaba içerisine girdi ama milletten kaçılmaz, demokrasiden, sandıktan kaçılmaz. Anayasa Mahkemesi anayasaya uygun buldu, gerekçeli kararı da hep birlikte göreceğiz ama bu şekilde bir açıklaması oldu. Son tahlilde millet en güzel kararı verecektir. CHP yine her zamanki gibi şaşırtmamış, soluğu hemen Anayasa Mahkemesinde almıştır. Oysa seçimler daha güvenli daha katılımcı bir şekilde yapılacak."

"Washington mı aradı Pensilvanya'mı?"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili eksiklikler olduğuyla ilgili bir iddia ortaya attı.

Bakan Gül'e İnce'nin bu iddiaları hatırlatıldı.

"Bir defa Sayın İnce, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına talip olan birisi. Amerika'dan kim aradı? Hangi görevdeki, hangi unvandaki kişi aradı? Amerika’nın hangi eyaletinden arandı, Washington mı arandı New York’tan mı arandı Pensilvanya’dan mı arandı? Kim aradı bunu kamuoyuna anlatmak, izah etmek, açıklamak zorundadır."

"Gereken dersi vermeden yapılan açıklamalar boş"

Türkiye'de bu konuda yetkinin Adalet ve Dışişleri bakanlıklarında olduğunu anımsatan Gül, devlette kişilerin geçici ancak kurumların, devletin yazışmaları ve işlemlerinin kalıcı olduğundan bahsetti.

Muharrem İnce'nin bu konuda muhatabının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu yineledi ve şöyle devam etti:

"(Amerika'dan birisi aradı bir şey söyledi) diye ona itibar ediyorsunuz, gelip Adalet Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına 'nedir, böyle bir şey var?' diye bir şey söylemiyorsunuz. Amerikalının yüzüne telefonu kapatıp da gereken dersi vermeden bu konuda yapılan açıklamalar boştur. Türkiye’ye bir haksızlıktır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hiçbirine yakışmayacak bir davranıştır."

"Gelsin Sayın İnce incelesin"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, belgeleri incelemek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Resmi yazı ile belgeleri incelemek için izin istedi.

Ve CHP'nin Adalet Bakanlığı'ndan beklediği iznin çıktığını açıkladı Adalet Bakanı Gül şunları söyledi:

"'Sayın İnce gelsin belgeleri incelesin' diye bir talepte bulunduk. Sayın Bozdağ da 'gelsin incelesin' diye bir çağrıda bulundu. Biz de 'gelsin Sayın İnce incelesin' diye çok nazik bir üslupla. Madem ki merak ediyorsunuz, belki dönersiniz telefonlarını kaydettiyseniz, o Amerikalılara ya da Amerikalıya ya da Türk uyruklu olup Amerika'ya sığınmış kaçmış başka birisi de olabilir, her kimse bilmiyoruz, bunu açıklamadığı için. Dönersiniz dersiniz ki 'arkadaş böyle bir şey'. Ama 'hayır vakti yok, heyet gelecek' dendi. Onlara da randevu verildi."

"Bu çabalar FETÖ'ye yarar, Türkiye'ye değil"

Gül, CHP'nin milli meseleleri kendi partilerine, siyasete alet ettiğini söyledi.

"Daha önce de FETÖ'cüler 'çevirisi yapılmadı' diye yalan söylediler, yine bunu söylediler. Ne yaparsak yapalım doğru söylemeyecekler, yine milletin gözünün içine baka baka 'eksiklik var' diyecekler. Çünkü bunlar Türkiye'ye, buraya değil başkalarının dediğine bakıyorlar. Milli meseleleri siyasete, kendi partilerine alet ediyorlar. Bu tavır doğru bir tavır değil siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız. Yarın bütün bu çabalar FETÖ'ye yarar, bu çabanın Türkiye'ye bir faydası olmaz."

Kaynak: AA