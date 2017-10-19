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Bakan Gül, Baykal'ın yattığı hastaneye giderek bilgi aldı

Adalet Bakanı Gül, İbn-i Sina Hastanesi'ne giderek, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Bakan Gül, Baykalın yattığı hastaneye giderek bilgi aldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İbn-i Sina Hastanesi'ne giderek, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Gül'e, Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman ve oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ile de bir süre görüşen Gül, yarım saat süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.

Deniz Baykal, 15 Ekim'de beyin damarlarından birinin tıkanması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 3 ayrı operasyon geçirmişti. Baykal'ın tedavisi İbni Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Baykal'ın sağlık durumu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
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