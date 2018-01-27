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Buradasınız : » » Bakan Fakıbaba'dan Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için dua

Bakan Fakıbaba'dan Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için dua

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şanlıurfa'da sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi.

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Bakan Fakıbabadan Zeytin Dalı Harekatında görevli Mehmetçik için dua

"Sabah Namazı Buluşmaları" kapsamında Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne giden Bakan Fakıbaba ve Erbaş'ın katıldığı programda, Zeytin Dalı Harekatı için Fetih Suresi okundu.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazını kıldırdı.

Erbaş, namaz sonrası yaptığı duada, İslam aleminde barışın temin edilmesini temenni etti.

Bölgede barışın sağlanması için mücadele eden güvenlik güçlerine de dua eden Erbaş, "Milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı harekatı hayırlı eyle, şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allahım." dedi.

Namazın ardından Erbaş ve Bakan Fakıbaba, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıb, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
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