Bakan Fakıbaba'dan 'okul kantinlerinde denetim' açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yazılı açıklamasında, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul kantinlerindeki hijyen şartları ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakalığın, okullardaki kantinler, kafeteryalar ve büfelerde satışa sunulan gıdaların güvenilirliği konusunda usul ve esasları belirlediğine işaret eden Fakıbaba, buralarda çalışanların da işin gerektirdiği gıda güvenilirliği, sağlığın korunması ve hijyen konularında eğitildiklerini bildirdi.

Fakıbaba, okullarda denetimlerin yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak 2011 yılından bugüne okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhaneleri her sömestrde en az bir kez olmak üzere yılda iki kez denetliyoruz. Bu kapsamda 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde okul kantinlerinde toplam 35 bin 840 denetim gerçekleştirildi ve 156 okul kantinine idari para cezası uygulandı."

Okul kantinlerinin yanı sıra okullara hizmet veren yemekhanelerde de resmi kontrollerin gerçekleştirildiğine değinen Fakıbaba, bu konuda gerekli görevlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Milli Eğitim bakanlıkları ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle "Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi" hazırlandığını belirterek, "Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye yönelik temel bilgilerle kaliteli ve güvenilir bir toplu beslenme hizmetinin yürütülmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı bu rehber 2016 yılı sonu itibariyle yemekhanesi bulunan pansiyonlu okulların hizmetine bir el kitabı olarak sunuluyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı açısından okul kantinlerinde satılan gıdaların hijyenik olmasını ve sağlıklı beslenmelerini çok önemli görüyorum. Bu çerçevede genel eğitim ve denetim faaliyetlerimizin yanı sıra 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ayrıca 81 il müdürlüğümüzün yapacağı sunumlarla öğrenim gören bütün çocuklarımızın bu konuda daha da bilinçlenmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, velilerin ve öğrencilerin de okul kantinlerinde karşılaştıkları hijyenle ilgili olumsuzlukları 174 Alo Gıda hattına bildirmelerinin, denetimlere önemli katkı sağlayacağını bildirdi.