Bakan Fakıbaba'dan et fiyatı açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında, Akçakale ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Fakıbaba, sorunların çözümünün oluşturulacak bir heyet aracılığıyla sağlanacağını belirtti.

Bakan Fakıbaba, toplantının ardından basın mensuplarına et fiyatlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Fakıbaba, et ithalatının belirli kriterler dahilinde, doğrudan özel sektör tarafından yapılmasını öngören hükümlere dair, "Bu konuda hükümetimiz çalışmaktadır ve mutlaka ama mutlaka üreticimizin de mağdur olmayacağı onların da 'Allah razı olsun' diyebileceği ama tüketicimizin de 'Bu et çok pahalı ben yiyemiyorum' demeyeceği bir fiyattı mutlaka sağlayacağız. Bundan iki tarafta rahat olsun" dedi.

Fakıbaba, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle, spekülatif hareketlerle et fiyatlarının yükseltilmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Ramazan geldi diye hayvanı sakla fiyatlar yükselsin, hayvanı yağlandır ondan sonra vatandaş fazla fiyatla yesin, buna hükümetimiz müsaade etmez. Zaman zaman geçici olarak ithalatlar yapılabilir ama bunlar yapılırken hep besici ve çiftçi kardeşlerimiz özellikle hayvancılıkla anadan babadan uğraşan, üreten hayvancılık yapan kardeşlerimizi düşünüyoruz. Birinci derecede onları ve halkımızı düşünerek hükümetimiz tarafından bazı önlemler alınabilir. Böyle spekülatif hareketlerle piyasada kimse et fiyatını yükseltmesin. Yükselttiği takdirde mutlaka hükümetimizin alacağı kararlar vardır" diye konuştu.

Kaynak: AA