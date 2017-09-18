Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da STK'lara hitap etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kürtüyle, Arabıyla değil et tırnak, kemikle et olmuşuz. Bizi kimsenin ayırmaya gücü yetmez. Bu hainlerin hesapları kendilerine dönecek." dedi.

Fakıbaba, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Şanlıurfa'daki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede son dönemlerde hayata geçirilen gelişime işaret etti.

Karayollarından eğitime, sağlıktan sanayi ve turizme kadar gelişimi her alana yaymayı arzu ettiklerini anlatan Fakıbaba, bu yöndeki çalışmaları aralıksız sürdürerek bölgeyi daha da kalkındırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bölgenin gelişimine, makamı devraldığı eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Faruk Çelik'in yoğun emeklerinin bulunduğunu anlatan Fakıbaba, "Bayrak belirli noktaya getirildi. Şimdi bana düşen bu bayrağı daha ileriye taşımak. Bunları da sizlerin desteği, Allah'ın izniyle hayata geçireceğim. O yüzden sizlerden çalışmalarımıza destek olmanızı istiyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa'da güçlü bir takım oyunu bulunduğunu aktaran Fakıbaba, sivil toplum kuruluşlarının da bu anlamda büyük bir misyon üstlendiğini vurguladı.

Fakıbaba, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde her sorunu aşabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"O yüzden bizi ne FETÖ, ne de PKK enterese ediyor. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün bitişini gördük. PKK zaten bu bölgeye girememiştir. Kürt'üyle, Arap'ıyla değil et tırnak, kemikle et olmuşuz. Bizi kimsenin ayırmaya gücü yetmez. Bu hainlerin hesapları kendilerine dönecek. Allah'ın izniyle tüm sorunları aşacağız. Biz o yüzden birlik ve beraberliğimizi sürekli daha da güçlendirmeye çalışalım."