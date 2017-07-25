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Buradasınız : » » Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da

Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı.

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Bakan Fakıbaba Şanlıurfada

Ankara'dan havayolu ile Şanlıurfa Gap Havalimanı'na gelen Bakan Fakıbaba'yı, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Burada kendisine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunanları teker teker selamlayan Fakıbaba, Şanlıurfalılar ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra uzun bir konvoyla kent merkezindeki bir restoranda gelen Fakıbaba, burada tebrikleri kabul etti.

Fakıbaba, yaptığı konuşmada, bakanlık görevinin bir bayrak yarışı olduğunu, teslim aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağını söyledi.

Şanlıurfa ve Türkiye'ye hizmet etmek için canını vermeye hazır olduğunu ifade eden Fakıbaba, "Teşkilat olarak, bürokratlar olarak Şanlıurfalıların hizmetkarı olmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle biz hep beraber, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valimizle hep beraber Şanlıurfa halkına layık olacağız." dedi.

Şanlıurfalılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ileten Fakıbaba, tüm bakanların Şanlıurfa'ya bakışının çok güzel olduğunu belirtti.

Fakıbaba, her zaman mazlumun yanında olacağını kaydetti.

Fakıbaba'nın tebrikleri kabul ettiği sırada izdiham yaşandığı da görüldü.

Etiketler: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da
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