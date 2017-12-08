Bakan Fakıbaba: Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü fedakarlığa hazırız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ardahan'da Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını değerlendirdi.

Fakıbaba, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklamasının hukuksuz, insanlık vicdanını yaralayan ve bölgedeki sorunları derinleştiren bir açıklama olduğunu söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere, Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir" diyen Fakıbaba, bunun bölgede barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adım olduğuna dikkati çekti.

Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacağını dile getiren Fakıbaba, kabul edilemez karardan en kısa sürede dönülmesi gerektiğini vurguladı. Fakıbaba, şöyle konuştu:

"İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türk'ü ile Arap'ı ile Kürt'ü ile tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikileceğini göreceklerdir. Türkiye’nin, insanlığın silüeti olan Kudüs’ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız."

Fakıbaba, dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inandıklarını söyledi.

ABD'nin bu kararının, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürü olduğunu belirten Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: AA