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Bakan Fakıbaba: Et ithalatımız 3 yıl sonra sona erecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, et ithalatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fakıbaba, '3 yıl sonra kendi üretimimiz olan etleri yiyeceğiz' dedi.

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Bakan Fakıbaba: Et ithalatımız 3 yıl sonra sona erecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, et ithalatının 3 yıl içinde büyük ölçüde azalacağını açıkladı.

Türkiye'nin hayvancılık alanında kendi kendine yeten bir ülke olacağına işaret etti. Fakıbaba, market zincirlerinde ucuz et satışının da halkı memnun ettiğini vurguladı. 

Fakıbaba şunları kaydetti; 

‘Bu iş başkaları ile yarış anlamında değil, özel sektörü de destekliyoruz. Bunun yanında yerli üreticilerimize 1 Ocak'tan itibaren büyükbaş ve altı olan her hayvanına kesim parası olarak 250 lira destek vereceğiz. Bizim kendi programımızda inşallah 3 yıl içinde ithalatı önleyecek tedbirleri alıyoruz.‘ dedi. 

Bakan Fakıbaba, gramajın eksiltilmesi ile israfın önleneceğini vurguladı ve 'Sadece israfı önlemek için bir çalışma yapıyoruz. İsrafı önleyecek olursak o zaman devam ederiz.' dedi. 

Baklagil fiyatlarındaki artışın kaynağının da stokçular olduğunu söyleyen Fakıbaba, "Gümrük vergisinin sıfırlanması ile fiyatlar düşecek" açıklamasında bulundu. 

 Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Gıda
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