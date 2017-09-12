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Buradasınız : » » Bakan Fakıbaba: Ayran kadar üzüm suyu da milli içeceğimizdir.

Bakan Fakıbaba: Ayran kadar üzüm suyu da milli içeceğimizdir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa'da tarımla ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

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Bakan Fakıbaba: Ayran kadar üzüm suyu da milli içeceğimizdir.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa'da tarımla ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Kurşunlu Han'da incelemelerde bulunan Bakan Fakıbaba, daha sonra Gıda, Tarım İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Fakıbaba, ardından Şehzadeler Canlı Hayvan Borsası, Beydere Tohum ve Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Damızlık Hayvan Tesislerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Enstitüde bölgedeki bağcılık hakkında bilgi alan Fakıbaba'ya üzüm suyu ikram edildi.

“Ayrandan sonra milli içeceğimiz bu olacaktır”

Üzüm suyunun lokantalarda yemekle ikram edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Ayran kadar üzüm suyu da milli içeceğimizdir. Üzüm suyunda hiçbir katkı maddesi yok. Tadı çok güzel ve doğal. Çok kızdığım şey, içeriği belli olmayan ne olduğu bilinmeyen özellikle dışarıdan getirilen ürünler. Mis gibi bizim ürettiğimiz kendi içeceklerimiz varken başka içecek içmek, sadece marka olması beni çok rahatsız ediyor. Ayrandan sonra milli içeceğimiz bu olacaktır. Samimi olarak söylüyorum. Kebap veya diğer yemeklerin yanında ayran ve üzüm suyu ikram edilsin.”
 



 

Etiketler: üzüm suyu, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa
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