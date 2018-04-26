Bakan Fakıbaba aba giydi, hasat yaptı

Fakıbaba, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akmescid Mahallesi'nde "Yem Bitkileri Ekim Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı.

Burada çiftçilere seslenen Fakıbaba, kendisinin de kravat takmadan çiftçiler gibi başına şapka takarak programa katıldığını söyledi.

Dünyada artan nüfus, iklim değişikliği ve daralan tabii kaynakların tarımın önemini artırdığını belirten Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Yem girdi maliyeti içinde de kaba yem önemli bir yer tutmaktadır. Kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği yer, önemli doğal kaynaklarımızı oluşturan çayır ve meralardır. Hayvancılığımızın yıllık kaliteli kaba yem ihtiyacı 70 milyon tondur. Bu ihtiyacımızın 14 milyon tonu çayır mera alanlarımızdan 13,5 milyon tonu yem bitkilerinden, 23 milyon tonu silaj üretiminden, 5 milyon tonu bahçe içi otlaklardan, 10 milyon tonu da sap, saman, anızdan elde edilmektedir. Eğer sap, saman ve anız gibi beslenme değeri düşük yemleri dahil etmezsek toplamda da 15 milyon ton kaliteli kaba yem açığımızın olduğu görülmektedir. Bu nedenle, her ülke tarıma ve doğal kaynaklara ayrı bir önem vermektedir."

"Nadasa bırakılan arazilere yem bitkisi ekilecek"

AK Parti hükümetleri döneminde çiftçilere ciddi destekler verildiğini dile getiren Fakıbaba, Türkiye'nin kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Fakıbaba, hasadın ardından boş bırakılan arazilerde kaliteli kaba yem üretimi yapılacağını belirterek, "5-6 ay tarla boş kalıyordu. Niye boş kalsın kardeşim bu bitkiler hem toprağı kuvvetlendiriyor hem de benim kaba yem ihtiyacımı karşılamış oluyor. Bunu Şanlıurfa'dan başlattık yarın bütün illerde nadasa bırakılan alanlarda kaba yem üretimini artıracağız. Hayvancılığı geliştirip, kaba yem ihtiyacımızı karşılayacağız." diye konuştu.

Etkinlik sırasında vatandaşların sık sık alkışladığı Fakıbaba, kendisine hediye edilen yöresel kıyafet abayı giyerek, verimli tarım arazilerinin bulunduğu Harran Ovası'ndaki uygulama sahasında traktörle kaba yem bitkisi hasadı yaptı.

Fakıbaba, daha sonra Eyyübiye Belediyesi tarafından yaptırılan ve geçen yıl vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in adının verildiği parkın açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA