  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Bakan Eroğlu'ndan 'yerli otomobil' için Afyon önerisi

Bakan Eroğlu'ndan 'yerli otomobil' için Afyon önerisi

Bakan Eroğlu, 'Otomobillerin imal edileceği yer neresi olacak, çalışmalar yapılıyor. Diyoruz ki, Afyonkarahisar'da her şey var. Yolların kavşak noktası, burada teşvikler var' dedi.

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Bakan Eroğlundan yerli otomobil için Afyon önerisi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin her şeyi üretebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Ülkede teknolojinin çok geliştiğini belirten Eroğlu, "Şu anda savunma sanayimizdeki tankları, Atak helikopterlerini yapıyoruz, dünyanın en gelişmiş harp gemilerini denize indiriyoruz. İnşallah Altay tankları da yapılıyor, yapılacak." diye konuştu.

"Yerli otomobil bir sevda"

Yerli otomobilin Türkiye için bir sevda olduğunu dile getiren Eroğlu, "Aslında Türkiye montaj sanayiinde bir merkez haline geldi ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobili yapacak babayiğitler istemişti. Babayiğitler çıktı. Bu otomobillerin imal edileceği yer neresi olacak, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Biz de diyoruz ki; Afyonkarahisar'da her şey var. Yolların kavşak noktası, burada teşvikler var. En önemlisi yer. Yerimiz de var." diye konuştu.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın talep merkezlerine de yakın bir noktada yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca Anadolu'nun merkezi, dünyanın merkezi. İnanmayan varsa gelsin ölçsün, dünyanın merkezi Afyonkarahisar. Dolayısıyla ben de bir Afyonkarahisar sevdalısı olarak bütün babayiğitlere diyorum ki 'gelin'. Sanayi ve ticaret odalarımız, milletvekillerimiz, valimiz, bütün Afyonkarahisarlılar tam destek vereceğiz. Yer bizden, suyu bizden, parası bizden, yapması onlardan."

AA

Etiketler: yerli otomobil, afyon
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