Bakan Eroğlu'ndan "çığ tehlikesi"ne karşı uyarı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) yoğun kar yağışı beklendiğine dikkati çeken Eroğlu, yoğun karın ayrıca Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde de etkili olacağını kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre bugün ve yarın Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini anımsatan Bakan Eroğlu, vatandaşların ve ilgili birimlerin bu bölgelerde özellikle çığ tehlikelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Buralardaki kar örtüsünün 20 santimetre ve üzeri olarak tahmin edildiğini aktaran Eroğlu, yaşanabilecek buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi risklerine karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin dikkatli olması gerektiğini, gerekli yerlere ikazları yaptıklarını kaydetti.

Eroğlu, "Özellikle son dönemlerde bazı mekanlarda çatı çökmeleri konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu mekanlar inşa edilirken bu gibi durumların da göz önünde bulundurulması gerekir. Çökme ihtimali olan bu yerler için gerekli tedbirler alınmalı." uyarısında da bulundu.

Çığ kontrol projeleri hayata geçiriliyor

Etkili kar yağışı sonrası Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu riske karşı gereken tedbirler alınmalı. Biz de bakanlık olarak bu hususta gerekli önlemleri aldık ve alıyoruz. Bakanlık olarak son 5 yılda 7 adet çığ projesini tamamladık. Hayat geçirilen projelerle çığ zararlarının büyük ölçüde önüne geçildi. Çığ halinde yaşanan can ve mal kayıpları artıyor. Çığ, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi gibi topografyanın eğimli olduğu dik arazilerde daha fazla oluyor. Son yüzyılda Türkiye'de Ulusal Afet Arşivi'ne göre 219 çığ olayı kayıtlara geçti, bu olaylarda 201 kişi hayatını kaybetti."

Çalışmalar öncelikle Doğu Karadeniz Bölgesinde

Bakan Eroğlu, çığ kontrol projelerinin Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından uygulandığını kaydetti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dağlık kesimlerinde her yıl farklı büyüklüklerde çığ olayları meydana geldiğini onun için öncelikle bu bölgelerde çalışmaları başlattıklarını aktaran Eroğlu, "Çünkü buralar çığ tehlikesi bakımından öncelikli yerler ve meydana gelen çığ olaylarından bir kısmı yerleşim yerlerinde yaşandığından can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. Bu bakımdan gerek mevcut yapılaşmaların durumunu ortaya koymak gerekse yapılması planlanan yerleşim yerleri, sanayi ve turizm tesislerinin çığ tehlikesi olmayan alanlara yapılmasını sağlamak gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Çığ kontrol projelerinin genellikle karayolları ve yerleşim yerlerinde hayata geçirildiğini belirten Eroğlu, "Bir risk azaltma faaliyeti olan çığ kontrolünde, rüzgar perdesi, kar ağı saptırma duvarları, çelik kar köprüleri gibi tesisler inşa ediyoruz. Tesis edilen bu yapılar oldukça pahalı olmakla birlikte, uygulanan projeler ile meydana gelen çığ zararının en aza indirilmesini ya da tamamen önlenmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.