Bakan Eroğlu yorgunluğunu torunlarıyla atıyor

AK Parti hükümetlerinde 6 dönemdir görev alan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, siyasetin yorgunluğunu görüntülü konuştuğu 5 torunuyla atıyor.

Kabinenin en deneyimli Bakanlarından Eroğlu, her fırsatta torunları Ozan Emre, Nil Azra, Emir Alp, ikiz Beyza Sude ve Yusuf Taha ile telefonda görüşüyor.

Bakan Eroğlu, torunlarıyla konuşmanın kendisini dinlendirdiğini söylüyor.

Eroğlu, yoğun bir günün ardından, Bakanlıktaki makam odasında İstanbul'daki kızını aradı. Torunları Emir Alp, Beyza Sude ve Yusuf Taha'yı telefonda görüştü.

Eroğlu, el salladığı torunlarından kendisine öpücük göndermelerini istedi. Torunlarıyla konuşurken yaşadığı heyecan ve mutluluk Bakan Eroğlu'nun yüzüne yansıdı.

Veysel Eroğlu kimdir?

Türkiye'nin en uzun süre bakanlık yapan isimlerinden Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, İSKİ ve DSİ'deki başarılı çalışmalarının ardından 2007'de Afyonkarahisar'dan milletvekili seçilerek, siyasete adım attı.

Eroğlu, 60. Hükümet'in Çevre ve Orman Bakanı olarak kabinede ve 11 yıldır Bakanlık koltuğunda oturuyor. Görev süresince Türkiye'nin hayali olan projelerin gerçeğe dönüşmesinde önemli vazifeler üstlendi.

Veysel Eroğlu'nun Bakanlığı döneminde Türkiye, ağaçlandırma alanında dünya üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA