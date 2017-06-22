Bakan Eroğlu, Tokat'ta 23 tesisin temel atma törenine katıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tokat'ta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) 193 milyon lira yatırım bedelli 23 tesisin temel atma töreni ile Niksar ilçesinde Danişmendli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı.

Danişmendli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Eroğlu, Danişmend Türkmen Hacı Arslanlar aşiretinden Aşiret Beyi Hacı Arslan'ın, 10'uncu göbekten torunu olduğunu söyledi.

Melik Ahmet Danişmend Gazi'nin türbesini ziyaret ettiğini belirten Eroğlu, "Allah onlardan razı olsun, müthiş bir kahramandı. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra burada 1072 yılında Danişmend Beyliğini kurdu. Hakikatten Danişmend cengaver, bilgili, tecrübeli kişi demektir. Bu bakımdan burada hemen kültür faaliyetlerine başladık. 1072'de beyliğini kurduğu gibi burada pek çok medreseler kültür faaliyetleri yaptı. Burada gerçekten kültürümüzün yerleşmesine büyük bir katkısı oldu." dedi.

Danişmendli Beyliği'nin 106 sene hüküm sürdüğünü ifade eden Eroğlu, Danişmendliler'in sadece Niksar ve Tokat civarında değil Ege'ye kadar yayıldığını kaydetti.

Konuşmanın ardından Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Bakan Eroğlu'na Danişmend sancağı ve 1165 tarihli Melikgazi Vakfiyesi hediye etti.

Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kestikten sonra merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Merkezin bahçesine ceviz fidanı diken Eroğlu, cevizin faydalarını da anlattı.

Bakan Eroğlu, daha sonra Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen DSİ Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 23 tesisin temel atma törenine katıldı.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 193 milyon lira yatırım bedelli 23 tesisin temelini atacaklarını, son 5 yılda 578 milyon liralık 131 müjde verdiklerini aktardı.

Konuşmasının ardından Eroğlu ile Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Parti İl Başkanı Metin Polat, 23 tesisini temelini attı.

Törenin ardından Eroğlu, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikalarını dağıttı.

Eroğlu, Tokat Belediye Başkanlığı ve AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Eroğlu, törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 5 bin kişilik iftar programına katıldı.