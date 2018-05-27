Bakan Eroğlu: Tarihimizin en önemli seçimini yaşayacağız

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde Afyonkarahisar Belediyesinin düzenlediği iftar programı ve AK Parti milletvekili aday tanıtım töreninde konuştu.

Eroğlu, 24 Haziran'da önemli bir seçim yapılacağını söyledi.

Seçimlerde, tüm Afyonkarahisarlılardan partisine destek isteyen Eroğlu, "Bu seçim basit bir seçim değil. Tarihimizin en önemli seçimini yaşayacağız. Çünkü bu seçim, devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbaliyle alakalı bir seçimdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuşmalarında sık sık kullandığı; "Biz Afyonkarahisar'dan yola çıkmıştık" sözünü hatırlatan Eroğlu, Erdoğan'ın, Afyonkarahisar'ı çok sevdiğini, çok değer verdiğini dile getirdi.

"Biz söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz"

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın, Cumhuriyet'in kurulduğu, istiklalin kazanıldığı topraklar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisarlılar, 24 Haziran'da destan yazmaya hazır mısınız? Şimdi bazıları lüzumsuzca konuşuyor. Bizim sloganımız da; 'Onlar konuşur, AK Parti yapar.' İşte, AK Parti yapmış kardeşler. 20 milyar liralık yatırımı Afyonkarahisar'a, ilçelerine, beldelerine ve köylerine yapan bir iktidar. Öbür taraftan konuşan, atan Cumhurbaşkanı adayı çıkmış ortaya. Ben de dün kendisine 'atma kardeşim, atma' diye söyledim. Lütfen atmasınlar. Biz, söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz. Afyonkarahisar'a yapmadığımız ne var? Hızlı tren istediniz, o bile şimdi geliyor."

AK Parti'nin siyaset anlayışının," Allah'ın rızasını kazanmak" olduğunu aktaran Eroğlu, şiarlarının millete hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

“Dünya’da en çok tesis açan bakan unvanına sahibim”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ ve İSKİ'de toplam 8 bin 100 dev tesis açtığına dikkati çeken Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Dünya’da en çok tesis açan bakan unvanına sahibim. 525 baraj, 1000 gölet, 4 bin 500 dere ıslahı, 6,5 milyon dekar alanlık sulama tesisi açan, 4 milyar fidanı toprakla buluşturan ve nice nice yatırımı yapan bu kardeşinize özellikle sahip çıkacaksınız. Hepiniz gece gündüz çalışacaksınız. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda parti başkanı, 'Bakanın memleketinde Bakan ne kadar oy aldı' diye ona bakıyor. O yüzde 90 alanlar falan karşısında kabararak oturuyor. Siz de yüzde 65 verdiniz ama yetmez. Yüzde 85, o halde 6-0 var mısın? Afyonkarahisar var mısın? Yaparsa AK Parti yapar. Büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için hep birlikte sandığa gideceğiz. Gümbür gümbür 6-0 sıfır yaparak, AK Parti milletvekillerimizi Meclis'e göndereceğiz."

Kaynak: AA