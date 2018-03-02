Bakan Eroğlu: Kuraklığa rağmen hiçbir şehrimizde su sıkıntısı yaşatmayacağız

Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada basın mensuplarına bakanlık tarafından Bolu'ya yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Eroğlu, bir gazetecinin, bu yıl yeterli miktarda yağış düşmediğini anımsatarak, bakanlığın tedbirlerine ilişkin sorusu üzerine, "Bakın yağışlar başladı. Geçen sene 44 yılın en kurak yılını yaşadık. 1972 yılında büyük bir kuraklık olmuş arada da kuraklıklar var. Mesela 1994, 2000, 2007, 2014, sonra 2017’de büyük kuraklıklar oldu. Fakat en büyük kuraklık 1972’de olmuş, daha sonra 2017 yılında, ama şu an biz gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.

"Hiçbir şehrimizde su sıkıntısı yaşatmayacağız"

İki gün önce DSİ'de Su Yönetimleri Genel Müdürlüğü'nde toplantı yaptıklarını belirten Eroğlu, kamuoyunda şehirlerin susuz kalıp kalmayacağına ilişkin endişe olduğunu söyledi.

Bu konuda büyük tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Erdoğlu, "Bu endişeyi bertaraf etmek için oturduk, sadece 3 şehirde sıkıntı olma ihtimali vardı. Onlar için de gerekli tedbiri aldık. Ben buradan şunu söylüyorum; bu kuraklığa rağmen hiçbir şehrimizde su sıkıntısı yaşatmayacağız." şeklinde konuştu.

Törende 5 tesisin temeli atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu 17 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleşen Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kurumlar tarafından yapımına başlanacak 5 tesisin toplu temel atma merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtımı törenine katıldı.

Konuşmasına, Afrin'de sürdürülen "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili açıklamalarda bulunarak başlayan Eroğlu, kahraman Türk ordusunun Afrin'de cansiperane bir şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Afrin’de devam eden harekatın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka mücadelesi olduğunu belirten Eroğlu, "Çünkü Türkiye üzerinde büyük hesaplar var. Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Ama onların oyunları planları varsa Cenabı Allah’ın da bir planı var. İnşallah milletimizin bahtı açık. Yıldızı parlak. Şunu yürekten inanarak söylüyorum. Türkiye çıkışta, diğer ülkeler iniştedir. Allah’ın izniyle bu millet 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek ve Malazgirt zaferinin bininci yılında 2071 yılında ise küresel bir güç olacaktır. Allah’ın yardımı bu milletle beraber, bunu unutmayalım." şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu, daha önce Bolu'ya geldiğinde 50 müjde verdiğini anımsatarak, "Bu sefer de 7 müjde getirdik. Ama 50 müjdenin 38'ini tamamladık 12'si kaldı. İnşallah 12 projeyi de çok kısa zamanda bitireceğiz. Bunu özetle vurgulamak istiyorum. Ayrıca bunun dışında bir de temel atacağımız tesisler vardı. Şimdi 5 tesisimizin temelini atacağız." dedi.

Arıcılık yapmak isteyenlere müjde

Arıcılık yapmak isteyen orman köylülerine de bir çağrıda bulunan Eroğlu, arıcılık yapmak isteyenlere ormandan yer vererek, yüzde 20’si hibe geri kalanı bir yıl ödemesiz 5 yıl faizsiz destek verdiklerini kaydetti.

Bolu'nun ballarının çok şifalı olduğunu anımsatan Eroğlu, "Buradaki ballar Türkiye’nin en şifalı balları. Gelin bir marka oluşturalım. 'Köroğlu Balı' diyelim 'Bolu' balı diyelim. Burada şifalı balları sertifikalı hale getirelim. Normal ballar 20-30 liraya satılıyorsa biliyorsunuz Anzer balı 800-900 liraya satılıyor. Dolayısıyla burada da şifalı balı üretelim." diye konuştu.

Bolu'ya 5 milyon ziyaretçi hedefi

Eroğlu, Bolu'ya gelen ziyaretçi sayısının arttırılması için de birtakım çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Her yıl Bolu’ya gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 250 bine çıktı. Sadece 3 bakanlığımıza ait Gölcük, Abant ve Yedigöller milli parkını ziyaret edenlerin sayısı. Gölcük, Abant ve Yedigöller'i ziyaret edenlerin sayısını tahmin ediyorum en kısa zamanda 5 milyona çıkarmak için bir projemiz var. Bunları da en kısa zamanda tamamlayacağız."

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuşmasının ardından toplam maliyeti DSİ tarafından inşa edilecek Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması, Göynük Hasanlar Barajı ile Göynük Dedeler Barajı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak bir ile Yedigöller Milli Parkı Altyapı Tesisleri ve Çevre Düzenlemesi İşlerinin temelini attı.

Temel atma töreninin ardından Bolu’da 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye ve 1 kooperatife Orköy sertifikası veren Bakan Eroğlu, badem, ceviz ve ıhlamur fidanı türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara dağıttı.

Bolu 17 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleşen törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde bulunan kurumların yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA