Bakan Eroğlu, Kocaeli'nde temel atma törenine katılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 30 Temmuz Pazar günü Kocaeli'de toplu temel atma törenine katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu,30 Temmuz'da Sabancı Kültür Merkezi'nde, 40 milyon lira yatırım bedelli Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 3, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak birer tesisin temelini atacak.

Törende temeli atılacak tesisler şöyle:

"DSİ tarafından inşa edilecek Kandıra Safalı Göleti, Karamürsel Tepeköy Göleti Sulaması ile Kartepe Eşme, Topağaç, Liman, Maden ve Kuru dereleri ıslahı projeleri. OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 tesis ile DKMP tarafından Eriklitepe Tabiat Parkı'nda inşa edilecek kır lokantası, seyir terası, macera parkı, 15 orman köşkü gibi projelerden oluşan ve bir demet halinde tek tesis olarak kabul edilen projeler. "

Törende ayrıca 10 aileye gelir getirici tür sertifikası, 11 aileye Orköy sertifikası ve 8 köye orman yangınlarıyla mücadele maksatlı su tankeri verilecek.

Bakan Eroğlu merasimde ceviz, kocayemiş, ıhlamur, defne ve fıstıkçamı fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 750 fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.

"Son 4 yılda Kocaelilere toplam 157 milyon liralık 39 müjde"

Bakan Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle Kocaeli'de 1,17 milyon metreküp su depolanacak, bin 110 dekar tarım arazisi sulanacak, 1 mahalle ve 400 dekar alan taşkınlardan korunacak.

Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 15 Mart 2013, 21 Kasım 2014 ve 22 Ocak 2016'da Kocaeli'ye verdiği 110,5 milyon liralık 26 müjdeye ilave olarak 46,5 milyon lira yatırım bedeline sahip 13 müjde daha verecek.

Böylece son 4 yılda Kocaelilere toplam 157 milyon liralık 39 müjde vermiş olacak. Müjdeler arasında gölet ve taşkın koruma tesisleri, mesire yerleri, gelir getirici tür ağaçlandırma ile 3 otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulumu yer alıyor.