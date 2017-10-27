Bakan Eroğlu: İstanbul'un yüzde 50'si yeşil alan'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İstanbul'da yeşil alan artıyor. Genelinin yüzde 50'si yeşil alan, yüzde 50'si orman olan başka şehir yok. İstanbul'da eski CHP yönetimi her şeyi kurutmuştu. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyemiz her yıl milyonlarca fidan üretiyor. Geçen yıl muhalefet belediyelerde fidan olmadığı için 10 ilçede 10 biner fidan dağıttık. 8'i CHP'nin belediyesi ilçelerdi." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak, temel atma ve sertifika dağıtım merasimlerine katılmak için Nevşehir'e gelen Eroğlu, ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş’tan çalışmalar hakkında bilgi alan Eroğlu, daha sonra Nevşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Parti binasında bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ile ilgili sözlerini hatırlatması üzerine Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'da emsalin olduğu yerler, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi CHP’nin hakim olduğu ilçelerdir. Cumhurbaşkanı şunu demek istemiştir, 'bunlar eskiden beri plansız gidiyor'. Netice olarak İstanbul'da bunu engellemek mümkün olabilir miydi ama mahalli idarelerin kendi yetkileri var. İstanbul’da yeşil alan artıyor. Genelinin yüzde 50'si yeşil alan, yüzde 50'si orman olan başka şehir yok. İstanbul’da eski CHP yönetimi her şeyi kurutmuştu. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyemiz her yıl milyonlarca fidan üretiyor. Geçen yıl muhalefet belediyelerde fidan olmadığı için 10 ilçede 10 biner fidan dağıttık. 8'i CHP’nin belediyesi ilçelerdi."

"Ormanlık alanda artış"

Bakan Eroğlu, Bakanlık olarak İstanbul'da 18 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bir o kadar da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ağaçlandırdı. CHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerdeki dikilen gökdelenlere bakmak lazım. Lütfen bu durumu ilçe ilçe değerlendirin. Mesela Beykoz çiçek gibi. Burada söylenmek istenen budur. Bütün şehirler bizim, başka Türkiye yok. Gelin hep birlikte ağaçlandıralım, yeşillendirelim, farklı şehirler oluşturalım. En çevreci hükümet biziz, en çok ağaçlandırma yapan hükümet biziz. Bunu ben söylemiyorum, Birleşmiş Milletler'e sorun. Pek çok ülkede ormanlık alan azalırken, bizim hükümetimiz döneminde Türkiye’de 15 milyon dekar arttı. Yeni bir çalışmaya başladık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile tamamen toprağı kaybolmuş olan meraları otlaklaştıracağız."

CHP’li belediyelere istemeleri durumunda fidan vermeye hazır olduklarını aktaran Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Yeter ki gayret etsinler." ifadelerini kullandı.