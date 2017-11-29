Bakan Eroğlu: Cumhurbaşkanı'mız 77 barajı tek düğmeye basarak açacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TRT Haber'de Anadolu Soruyor programının canlı yayın konuğu oldu.

Bakan Eroğlu, HES'lerin doğayı tahrip etmediğini ve Türkiye için gerekli projeler olduğunu söyledi.

Eroğlu, "HES'ler taşkınları koruyor, o bölgeye içme suyu, sulama suyu temin ediyor. çok güzel bir alan oluşturuyor. Bunun dışında hidroelektirik üretimi sağlıyor." diye konuştu.

2017'de son 44 yılın en kurak yazının yaşandığı söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, son yıllarda yapılan projeler sayesinde kuraklığın hissedilmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yapacağı tesisler hakkında da geniş bilgi veren Bakan Eroğlu şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız bugün saat 14'te Türkiye'de bu sene bitirdiğimiz 77 barajı bir düğmeye basarak açacak. Dünyada böyle bir şey yok. Bitti mi? 32 tane gölet, 139 sulama tesisi. 200-250 tane dere ıslahı, ayrıca 12 grup ağaçlandırma, 9 grup tabiat turizmi geliştirme, 2 tane grup ama çok sayıda otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu tesis yapıyor. Maliyet de 7,7 milyar TL yani yaklaşık 8 katrilyon."

Kaynak: TRT Haber